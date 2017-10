Mark Wahlberg chiede perdono a Dio per aver recitato in "Boogie Nights"

Ogni attore ha degli scheletri dell'armadio e dei film di cui non è particolarmente fiero per colpa della qualità o del contenuto. Il film per cui Mark Wahlberg prova imbarazzo, però, è assolutamente sorprendente.

Wahlberg, uomo di fede, la scorsa settimana ha affiancato il Cardinale Blase Cupich in un Q&A presso l'UIC Pavillion di Chicago per invitare i giovani a unirsi alla chiesa. Nel corso dell'incontro l'attore ha fatto una confessione davvero inaspettata svelando il titolo del film che rimpiange di aver interpretato.

"Spero che Dio sia un fan del cinema e mi perdoni perché in passato ho fatto scelte sbagliate. Boogie Nights è in cima alla lista dei miei rimorsi. Non mi vergogno di condividere il mio passato, le cattive scelte fatte e la mia affiliazione con le gang. Sono anche stato in carcere. Credo che i giovani possano identificarsi con me perché sono tutt'altro che perfetto e questo è il motivo per cui continuerò a fare ciò che è in mio potere per aiutarli. Un conto è dare soldi o far partire dei programmi, ma essere qui e poter parlare con i ragazzi, raccontargli che qualcuno ha vissuto le loro stesse esperienze ed è riuscito a cambiare la propria vita in meglio, credo che questa sia la cosa più importante".

Boogie Nights, film di culto diretto da Paul Thomas Anderson, getta uno sguardo ironico sull'industria del porno alla fine degli anni '70 e vede Mark Wahlberg nei panni del superdotato Dirk Diggler. Il film ha permesso a Anderson di entrare nell'olimpo dei grandi registi, ma ha anche messo in luce il talento di Wahlberg in ruoli drammatici.

