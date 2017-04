Manchester by The Sea: uccidono figlio disabile dopo aver visto il film

Una coppia di New York sembra abbia deciso di uccidere il figlio adottivo, un ragazzo disabile, dopo aver visto il film Manchester by the Sea.

Il procuratore distrettuale della contea di Chenango, Joseph McBride, ha sostenuto in tribunale che il sedicenne Jeffrey Franklin sia stato ucciso due ore dopo la visione del lungometraggio, avvenuta il 28 febbraio, da Ernest e Heather Franklin.

Dopo l'una di notte la polizia è arrivata a casa della famiglia, dove era in corso un incendio. Il padre ha sostenuto di aver portato fuori i cani e di non essere all'interno dell'edificio nel momento in cui il fuoco ha iniziato a diffondersi nelle stanze.

Heather, invece, ha dichiarato che stava guidando ed è ritornata a casa solo alle 2.30.

Il corpo della vittima è stato gravemente ustionato durante l'incendio e il medico legale non ha potuto scoprire la causa della morte anche se ha stabilito che Jeffrey è morto prima che venisse avvolto dalle fiamme.

Il procuratore distrettuale è convinto che la visione del film abbia ispirato il crimine. Il protagonista interpretato da Casey Affleck, infatti, è un uomo alle prese con il lutto dopo la morte dei suoi figli avvenuta in un incendio iniziato mentre era andato, ubriaco, a fare delle spese in un negozio.

