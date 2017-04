Man Down, il film con Shia LaBeouf incassa solo 7 sterline nel Regno Unito!

Il film Man Down, con protagonista Shia LaBeouf, ha ottenuto un risultato piuttosto imbarazzante nel Regno Unito.

Gli incassi registrati nel weekend, secondo ComScore, sono pari a 7 sterline, ovvero il prezzo di un solo biglietto.

Paul Dergarabedian, analista che lavora per la società, ha dichiarato: "Povero Shia. Quell'apertura dovrebbe entrare nel Guinness dei Primati o qualcosa di simile".

In precedenza altri due film avevano ottenuto dei risultati particolarmente deludenti ai box office: Colonia con un totale di 47 sterline durante il primo weekend nelle sale, e Franny che si era fermato a 25 sterline.

Man Down, tuttavia, li ha superati debuttando in un unico cinema britannico e attirando un solo spettatore, situazione davvero da record.

Il film diretto da Dito Montiel è stato presentato nel 2015 alla Mostra del cinema di Venezia e ha come protagonisti Shia LaBeouf, Kate Mara, Jai Courtney, Gary Oldman e Clifton Collins Jr..

La storia racconta quello che accade al marine Grabiel Drummer, al ritorno a casa dopo una missione in Afghanistan. L'uomo in patria ritrova però una situazione altrettanto complicata e inizia ad andare in cerca di suo figlio e della moglie, facendo emergere dei segreti del suo passato che porteranno alla scoperta della verità sulla situazione in cui si trova.

