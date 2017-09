Madre!, le prime reazioni all'horror di Aronofsky: "il film più sconvolgente da Arancia Meccanica"

Madre! esordirà la prossima settimana durante il Festival di Venezia, ma Darren Aronofsky ha organizzato una proiezione privata per gli amici e i colleghi nei giorni scorsi e i commenti che stanno arrivando sembrano confermare che il regista abbia realizzato il film più destabilizzante della sua carriera. Solo due persone si sono esposte sui social media - visto che originariamente la visione doveva restare top secret. Lo chef e scrittore Anthony Bourdain, finito già nella cronaca americana per aver detestato l'idolatrato Baby Driver - Il genio della fuga di Edgar Wright, ha dichiarato che il film è brillante, cupo e totalmente sconvolgente:

Just saw Aronofsky's MOTHER . It is dark, dark, dark, brilliant and will upset the fuck out of people . A good poke in eye to convention