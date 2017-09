Mad Max: Fury Road, Gal Gadot sarebbe potuta essere Furiosa!

E' stato rivelato che l'attrice Gal Gadot, star del film campione d'incassi Wonder Woman, è stata in corsa per interpretare il ruolo dell'Imperatrice Furiosa in Mad Max: Fury Road. Oggi risulta impossibile immaginare qualasiasi altra persona nell'iconico ruolo di Charlize Theron, ma ai tempi del casting l'attrice e modella israeliana era addirittura tra le favorite per questa parte nell'acclamato film di George Miller.

La Gadot ha cominciato a farsi vedere ad Hollywood con il franchise di Fast & Furious 5 ma era da tempo in cerca di qualcosa che potesse in qualche modo mostrare le sue qualità d'attrice. Ovviamente la futura amazzone non ottenne il ruolo di Furiosa, ma non c'è da dispiacerci troppo perchè poco tempo si è trasformata agli occhi di tutto il mondo in Wonder Woman prima nel film Batman v Superman: Dawn of Justice e poi nell'omonimo cinefumetto di Patty Jenkins.

Una vera e propria coincidenza, col senno del poi, è stato il fatto che la regista Patty Jenkins ha avuto un ruolo chiave nel decretare il successo sia di Gal Gadot che di Charlize Theron. Quest'ultima infatti ha recitato in Monster (film diretto dalla regista nel 2003) e grazie a quel ruolo protagonista è riuscita a vincere un Golden Globe e un premio Oscar come miglior attrice.

Charlize Theron è attualmente in sala con l'action Atomica bionda, mentre rivedremo presto Gal Gadot nell'atteso cinefumetto Justice League diretto da Zack Snyder e Joss Whedon in uscita il 16 Novembre 2017!

