Lying and Stealing: primo sguardo a Theo James ed Emily Ratajkowski

Hanno preso il via on location a Los Angeles le riprese dell'heist thriller Lying and Stealing, scritto da Adam Nagata e diretto da Matt Aselton.

Troviamo Theo James nei panni di Ivan, un giovane ladro la cui specialità è sottrarre opere d'arte dall'elite di Los Angeles. Gli affari vanno a gonfie vele, ma Ivan vuole smettere. Elyse, interpretata da Emily Ratajkowski, è un'aspirante attrice con un armadio pieno di scheletri e una montagna di debiti. Ben presto i due decidono di unire le forze per fare un ultimo colpo con cui sistemarsi, ma l'impresa testerà la loro abilità e lealtà reciproca. Di seguito la prima foto ufficiale.

