Lucca Comics: Paolo Nespoli si trasforma in Spiderman allo stand dell'Agenzia Spaziale Italiana

Patrizio Marino

Paolo Nespoli, l'astronauta italiano, si trasforma nell'Uomo Ragno nella stazione orbitale internazionale.

E' una vera attrazione, che attrae l'attenzione di tantissime persone, il maxischermo piazzato all'esterno del padiglione che ospita l'Agenzia Spaziale Italiana in Piazza San Giusto, per un'iniziativa voluta dal presidente dell'agenzia Roberto Battiston. Si vede l'astronauta che indossa sopra la tuta spaziale la maschera dell'uomo ragno e, complice l'assenza di gravità, svolazza per la stazione, attaccandosi a testa in giù al soffitto, come Spiderman fa nei fumetti della Marvel. Contemporaneamente mostra la graphic novel "C'é spazio per tutti" realizzata dal disegnatore Leo Ortolani.

