Luca Marinelli sul red carpet di Roma 2017 (foto e video)

Presentato alla manifestazione capitolina Una questione privata, film di Paolo e Vittorio, tratto dall'omonimo romanzo di Beppe Fenoglio. A presentare la pellicola solamente Paolo Taviani, accompagnato, però, dal cast quasi al completo con l'attesissimo Luca Marinelli, Valentina Bellè, Lorenzo Richelmy e Andrea di Maria (noto per i suoi sketch sul Web per Casa Surace), che hanno posato per i fotografi prima durante il photocall e poi per il red carpet serale, iniziato con un po' di ritardo ma ricco anche di volti noti della televisione italiana.

Gli attori hanno sfilato davanti al pubblico acclamante, ai giornalisti in cerca di interviste, davanti ai fotografi e finalmente in sala per la prima del film. Ecco foto e video degli eventi.

