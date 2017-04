Lost in London: Woody Harrelson nel trailer del film ripreso dal vivo

Il 19 gennaio Woody Harrelson ha girato un intero film, intitolato Lost in London, nel corso di due ore e l'ha proiettato in diretta streaming in circa 500 cinema degli Stati Uniti.

Il prossimo mese, per chi avesse perso la prima volta l'evento, il risultato sarà in programma nelle sale di Pictureshouse Central di Londra a partire dall'1 maggio.

Il progetto è stato scritto, diretto e prodotto da Harrelson e si basa su eventi realmente accaduti durante una notte trascorsa dalla star nella capitale britannica nel 2012, occasione in cui è stato anche arrestato.

