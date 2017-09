Logan - The Wolverine è il primo screener inviato ai giurati dell'Academy

Twentieth Century Fox ha lanciato la corsa agli Oscar di Logan - The Wolverine. Lo studio ha già inviato il DVD screener ai votanti dell'Academy battendo la concorrenza. La speranza è che riservino la giusta attenzione all'acclamato cinecomic che vanta le incredibili performance di Hugh Jackman, Patrick Stewart e della rivelazione Dafne Keen.

Leggi anche: Logan ci porta nel futuro di Wolverine e del mondo degli X-Men

Logan si è rivelato un successo di critica e pubblico. Il film ha incassato oltre 616 milioni di dollari nel mondo a fronte dei 97 spesi per il budget. Per i fan è stata l'uscita di scena perfetta per i personaggi di Wolverine, visto che Hugh Jackman da tempo ambiva a salutare il suo eroe dopo diciassette anni di onorato servizio, e del Professor X.

Fox, studio non particolarmente aggressivo nella corsa agli Oscar, stavolta ha deciso di battere sul tempo la concorrenza inviando per primo i DVD screener. Il tutto sulla scia dei rumor che si susseguono da marzo. in molti, vista l'elevata qualità del cinecomic, hanno infatti ipotizzato la possibilità di entrare nella stagione dei premi.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Logan - The Wolverine è il primo screener inviato...