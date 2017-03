Logan: Stan Lee ringrazia Ryan Reynolds dopo essere stato tagliato dal corto su Deadpool

Come sappiamo, Stan Lee non è solo un nume tutelare degli eroi Marvel, ma ormai è tradizione vederlo comparire in cameo sempre più fantasiosi nelle pellicole dedicate ai suoi supereroi.

Di recente il maestro è comparso in un corto su Deadpool mostrato al pubblico americano in occasione delle proiezioni di Logan - The Wolverine. La sequenza segue il protagonista assistere a una rapina, decidendo quindi di correre in una cabina telefonica per cambiarsi, in stile Superman - ma decisamente più sexy - arrivando però troppo tardi.

Leggi anche: Excelsior! Alla ricerca dei camei di Stan Lee nei film e nelle serie Marvel

Sfortunatamente nella versione cinematografica il cameo di Stan Lee è stato tagliato, ma lui non sembra averla presa male. Anzi, ha twittato i suoi ringraziamenti a Ryan Reynolds per averlo incluso nell'extended version apparsa on line (che trovate di seguito).

Heard I was cut from the theatrical print. Thanks to @VancityReynolds for saving me from obscurity #KingofCameos https://t.co/payTNKY40Y — stan lee (@TheRealStanLee) 4 marzo 2017

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Logan: Stan Lee ringrazia Ryan Reynolds dopo...