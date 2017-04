Logan: la versione con finale alternativo stile Les Miserables (video)

Qualche volta i film non finiscono esattamente come "dovrebbero". Questo è il punto di partenza del canale youtube How It Should Have Ended, meglio conosciuto con l'abbreviazione HISHE. Da diversi anni Hishe produce simpatiche web-series animate con l'intento di alterare parodisticamente il finale di diversi film famosi. Le sequenze interamente elaborate dagli autori mostrano, infatti, possibili conclusioni alternative mettendo così in risalto ironicamente le forzature e le ingenuità dei titoli presi di mira. Dal 2013, inoltre, il canale ha cominciato a produrre contenuti originali come il Super Cafè, ossia dei corti in cui Superman e Batman, spesso accompagnati da celebri ospiti, si ritrovano a parlare di cinema e pop culture! Col passare del tempo i personaggi hanno cominciato ad apparire anche nei finali alternativi, creando un vero e proprio microuniverso ipertestuale Hishe.

Al trattamento dei finali riletti sono passati tutti i grandi successi degli ultimi anni, con particolare attenzione verso i blockbuster. L'ultimo episodio della serie è stato dedicato a Logan - The Wolverine, capitolo finale del percorso del noto X-Men. Il corto elabora la sequenza finale del film di James Mangold evocando il climax del musical Les Misérables con tanto di adattamento in chiave mutante dei testi di Claude-Michel Schönberg! A rendere evidente il collegamento tra i due titoli è proprio la figura di Hugh Jackman che nel 2012 è stato protagonista della celebre trasposizione cinematografica di Les Miserables diretta da Tom Hooper! Ecco il video di Hishe su Wolverine e Les X-Men:

