Logan: James Mangold spiega perché il film è ambientato nel futuro

Ieri è approdato in rete il nuovo trailer di Logan. Il promo cupo, violento e spettacolare è ambientato in un universo ostile ai mutanti, quasi del tutto scomparsi, in cui si muovono Wolverine e un Professor X decisamente anziano. Nel corso di un'intervista il regista James Mangold ha confermato che la pellicola sarà ambientata nell'anno 2029. Alla base di questa scelta vi sarebbe un'ottima ragione.

"Il film è ambientato nel 2029. L'epilogo di X-Men: Giorni di un futuro passato è ambientato nel 2024, o 2023, qualcosa del genere. Volevo assicurarmi di far passare abbastanza tempo. Il mio scopo era semplice: scegliere in epoca in cui poter avere sufficiente spazio di manovra. Uno dei motivi per cui questi film rischiano di diventare ripetitivi è il fatto che rischi di ritrovarti a dirigere un episodio di una serie da 200 milioni di dollari e sei costretto a ripartire da dove si era fermato il precedente episodio. In questo caso è impossibile fare qualcosa di nuovo e diventi il regista del 14° episodio di una serie tv. Noi volevamo fare un film diverso, capire dove ci avrebbe portato la storia, esplorare un nuovo mondo. Non solo nell'universo degli X-Men, ma dei fumetti in generale."

Logan, interpretato dalle star Hugh Jackman, Patrick Stewart, Eriq La Salle, Elise Neal ed Elizabeth Rodriguez, verrà presentato in anteprima al Festival di Berlino, fuori concorso, e arriverà al cinema il 2 marzo 2017.

