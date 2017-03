Logan: Hugh Jackman contribuirebbe a scegliere il nuovo Wolverine in caso di recast

Mentre Logan - The Wolverine miete successi al cinema, Hugh Jackman conferma l'intenzione di dire addio al personaggio di Wolverine. Dopo 17 anni di onorata carriera, rischiamo di non vedere più l'amato mutante dotato di artigli , cuore e di un gran fegato.

Se il Wolverine di Hugh Jackman va in pensione, la saga degli X-Men proseguirà ancora a lungo visto che vi sono in preparazione numerosi spinoff sui mutanti Marvel. La domanda è dunque lecita: è possibile veder rispuntare Wolverine prima o poi?

A rispondere all'annosa questione ci ha pensato il produttore Simon Kinberg il quale rassicura i fan: se ci sarà un recasting di Wolverine, Hugh Jackman verrà interpellato per dire la sua.

"A dire la verità non abbiamo ancora pensato al futuro di Wolverine. Per il momento teniamo le dita incrociate nella speranza che il pubblico risponda a Logan nel modo che speriamo. Non riesco a immaginare nella mia testa un altro Wolverine, ma se davvero quel giorno arriverà, ne parleremo prima con Hugh".

Nei giorni scorsi, in occasione di un'intervista, Jackman aveva accennato all'attore indiano Shah Rukh Khan come possibile nuovo interprete per Wolverine.

