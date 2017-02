Logan: ecco i sei poster in edizione limitata e in stile comicbook

Cristiano Ogrisi

Anche se la sua première ufficiale sarà tra due settimane, l'embargo sulle recensioni di Logan - The Wolverine, il nuovo film con Hugh Jackman nei panni di Wolverine, è scaduto e i primi commenti sono a dir poco entusiasti.

Presentato anche al Festival di Berlino, Logan è un film duro e poco incline a un pubblico molto giovane - tanto che negli Stati Uniti sarà R-rated, ovvero i minori di 17 anni dovranno essere accompagnati - ma a pochi giorni dall'uscita nelle sale, la Fox ha deciso di puntare su un marketing aperto a tutti.

La casa di produzione, infatti, ha riunito sei fumettisti per rappresentare Logan in alcuni poster omaggio in edizione limitata. E, per rendere l'evento più esclusivo, saranno trovabili solo in sei punti dell'America, i sei punti che Logan incontra durante il film; altrimenti si potranno vincere attraverso alcuni concorsi. Questa atipica installazione si estenderà da El Paso, Texas, fino a Williston, North Dakota:

The journey begins. Check out the @Cinemark exclusive comic artist poster in El Paso, TX. Get your #Logan tix today. https://t.co/y9ICIuc1dJ pic.twitter.com/9RB6tFDEGZ — Logan (@WolverineMovie) 17 febbraio 2017

#Logan arrives in theaters March 3. Get your tix now at @AtomTickets and receive a collectible comic artist poster: https://t.co/y9ICIuc1dJ. pic.twitter.com/XDDBo12fA6 — Logan (@WolverineMovie) 17 febbraio 2017

Get your tickets now for a chance to win a collectible comic artist poster, and see #Logan in theaters March 3. https://t.co/y9ICIuc1dJ pic.twitter.com/4248gOur03 — Logan (@WolverineMovie) 17 febbraio 2017

#Logan arrives in theaters March 3. Get your tickets today and win an @AMCTheatres exclusive comic artist poster. https://t.co/y9ICIuc1dJ pic.twitter.com/D5eBKIdFsm — Logan (@WolverineMovie) 17 febbraio 2017

Tickets are now on sale for #Logan. Get yours today for a @CarmikeCinemas exclusive collectible comic artist poster. https://t.co/y9ICIuc1dJ pic.twitter.com/A4FWIVG5Vr — Logan (@WolverineMovie) 17 febbraio 2017

Tickets are now on sale for #Logan. Get yours today through @AtomTickets and win a collectible comic artist poster! https://t.co/y9ICIuc1dJ pic.twitter.com/SJaToieBgB — Logan (@WolverineMovie) 17 febbraio 2017

Nel cast ci saranno anche Patrick Stewart, Eriq La Salle, Elise Neal ed Elizabeth Rodriguez.

