Logan: anche Patrick Stewart dice addio alla saga degli X-Men

Già dalla pre-produzione di Logan - The Wolverine, una cosa era stata subito messa in chiaro: questo sarebbe stato l'ultimo Wolverine interpretato da Hugh Jackman. E, dalle recensioni, sembra che James Mangold abbia chiuso il percorso dell'attore con un film di livello, nel quale ha lanciato anche un nuovo personaggio, X-23 (Dafne Keen).

Ma è stato da poco confermato che anche per Patrick Stewart l'esperienza nei panni del Professor X finisce qui. L'attore ha annunciato, infatti, che qualunque sia il destino di Charles Xavier in Logan, questa sarà la sua ultima apparizione in un film della saga:

"Una settimana fa, venerdì scorso a Berlino, noi tre ci siamo seduti, abbiamo visto il film e mi ha davvero commosso, molto più rispetto alla prima volta che ho potuto ammirarlo. Forse perché ero con loro. A pochi minuti dalla fine, Hugh mi ha stretto la mano e ho visto una lacrima scendere sul suo viso, ed era esattamente quello che stava succedendo a me. Poi alla fine, dopo i titoli, siamo stati invitati sul palco. Ma in quei minuti ho pensato che non ci sarà mai un modo migliore, più perfetto, più emozionante di dire addio a Charles Xavier. Quindi la sera stessa ho detto a Hugh 'Anche io chiudo qui, è finita'."

A una settimana dall'uscita, ancora non si sa molto del ruolo del Professor X nella trama del film di Mangold. Nonostante una decina di giorni fa, l'attore abbia dichiarato di non essere pronto a lasciare il ruolo, sembra che la visione pubblica di Logan lo abbia convinto a uscire di scena.

