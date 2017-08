L'Intrusa: il trailer ufficiale del film di Leonardo Di Costanzo, al cinema dal 28 settembre

E' stato diffuso trailer del film L'intrusa di Leonardo di Costanzo, che arriverà nelle sale italiane a partire dal 28 settembre 2017.

Accolto con entusiasmo a Cannes alla Quinzaine Des Réalisateurs, il film racconta la vicenda di Giovanna, fondatrice del centro "la Masseria" a Napoli: le mamme del quartiere ci portano i bambini per sottrarli al degrado e alle logiche mafiose ed immergerli nella creatività e nel gioco. In quest'oasi cerca rifugio e ospitalità Maria, giovanissima moglie di un killer arrestato per l'omicidio di un innocente. Maria ha due figli. Per le altre mamme è il male incarnato. Ma la scelta di Giovanna è più difficile. Chi ha bisogno di più aiuto?

Dichiara il regista Leonardo Di Costanzo: "L'Intrusa non è un film sulla camorra; è un film su chi ci convive, su chi giorno per giorno cerca di rubargli terreno, persone, consenso sociale, senza essere né giudice né poliziotto. Ma è anche una storia su quel difficile equilibrio da trovare tra paura e accoglienza tra tolleranza e fermezza. L'altro, l'estraneo al gruppo, percepito come un pericolo è, mi sembra, un tema dei tempi che viviamo".

Interpretato dalla coreografa e danzatrice Raffaella Giordano e dall'esordiente Valentina Vannino, il film è scritto da Leonardo Di Costanzo, Maurizio Braucci e Bruno Oliviero. Il film sarà distribuito in Italia da Cinema di Valerio De Paolis dal 28 settembre.

