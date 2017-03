Life, Ryan Reynolds e Jake Gyllenhaal commentano l'autocomplete di Google su di loro

Chi di noi non ha mai provato a digitare il proprio nome su Google scoprendo che l'autocomplete del motore di ricerca spesso svela domande curiose e improbabili? il fenomeno si amplifica quando a fare l'esperimento sono due star molto note e amate dal pubblico femminile.

Nel corso della promozione del fantascientifico Life - Non oltrepassare il limite le star Ryan Reynolds e Jake Gyllenhaal si sono prestate al simpatico giochetto commentando le strane domande su di loro emerse da Google.

Nel video che trovate di seguito abbiamo appreso che Ryan Reynolds non è figlio di Debbie Reynolds, non è parente di Ryan Gosling, pur essendo entrambi canadesi, e non gli mancano denti. L'attore giura di non indossare eyeliner, anche se Gyllenhaal assicura il contrario.

Quanto a Jake Gyllenhaal, adesso sappiamo che probabilmente l'attore è nato nelle prime ore del mattino, che non ha tatuaggi, ha scalato davvero l'Everest e, a differenza di Andrew Garfield, non ama farsi baciare dal collega.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV.

Home News Life, Ryan Reynolds e Jake Gyllenhaal commentano...