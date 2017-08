Licenza di guida: in arrivo il remake della commedia degli anni '80

La 20th Century Fox ha annunciato che è al lavoro su un remake del film Licenza di guida, distribuito nelle sale nel 1988.

La commedia aveva come protagonisti Corey Haim, Corey Feldman e Heather Graham e raccontava la storia di un sedicenne che non riesce a superare l'esame per la patente ma ruba ugualmente l'auto d'epoca del nonno per trascorrere una notte fuori città con i suoi amici.

Il lungometraggio aveva ottenuto un buon successo ai box office ottenendo circa 22 milioni di dollari a fronte di una spesa di soli 8.

La nuova versione sarà scritta da Alisha Brophy e Scott Miles, e avrà al centro della trama due donne.

Home News Licenza di guida: in arrivo il remake della...