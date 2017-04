Les fantômes d'Ismaël: il trailer del film di Arnaud Desplechin

La produzione del film Les fantômes d'Ismaël diretto da Arnaud Desplechin ha diffuso il primo trailer del lungometraggio che aprirà la 70esima edizione del Festival di Cannes in programma dal 17 al 28 maggio.

Il protagonista è Ismaël Vuillard, un regista che sta girando un progetto sul personaggio di Ivan, un diplomatico ispirato a suo fratello. L'artista è ancora alle prese con il lutto per la morte di Carlotta, avvenuta venti anni fa anche se ora ha iniziato un nuovo capitolo della propria vita con Sylvia. Tutto cambia quando Carlotta ritorna dal mondo dei morti e Sylvia fugge. Ismaël respinge Carlotta e, impazzito a causa della situazione, abbandona le riprese per rifugiarsi nella casa di famiglia a Roubaix, dove vive una vita da recluso e alle prese con i fantasmi del passato.

Fanno parte del cast Marion Cotillard, Mathieu Amalric, Charlotte Gainsbourg e Louis Garrel.



Exclu - Découvrez la Bande Annonce du Fantôme d... di franceinter

Home News Les fantômes d'Ismaël: il trailer del film di...