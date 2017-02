Lego Batman "smonta" Ben Affleck, Zack Snyder e Suicide Squad! (VIDEO)

Tre anni fa The Lego Movie irrompeva sulla scena del cinema animato a suon di colori sgargianti, spirito pop e tormentoni musicali come "È meraviglioso", raccontando la storia di un tizio qualunque di nome Emmet. Questa volta, però, l'uomo comune è messo da parte. Questa volta è il turno del paladino di Gotham City. Con Lego Batman, il Cavaliere Oscuro si appresta a prendere in giro se stesso e il suo universo iconico, ma c'è qualcuno che minaccia la buona riuscita comica del suo film a mattoncini. Chi sarà mai questo sabotatore? Non diciamo altro per non rovinarvi la sorpresa, ma nel mirino del piccolo paladino ci sono illustri colleghi in carne e ossa, pagliacci dai capelli verdi e alieni col mantello. Insomma, avete capito...

Si ttatta ovviamente di un altro doppiaggio ironico ideato dal nostro Giuseppe Grossi. Se vi è piaciuto, al link che segue ne potete vedere tanti altri!

