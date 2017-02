Lego Batman: la nostra video recensione del film

Valerio Di G.

Dopo l'incredibile successo di The Lego Movie tornano in sala i popolari mattoncini gialli, questa volta con un protagonista d'eccezione: il Cavaliere Oscuro.

Il Batman della Lego si è dimostrato essere uno dei personaggi più acclamati tra i tanti ospiti d'onore reinventati nel 2014 da Phil Lord e Christopher Miller, tanto da spingere la Warner a mettere subito in cantiere una produzione a lui interamente dedicata. Insomma, il piccolo Batsy in quanto a popolarità ha dato filo da torcere ai suoi colleghi in carne ed ossa e ora con Lego Batman - Il film si prepara a conquistare i nostri Cinema!

Movieplayer.it vi propone la nostra videorecensione a cura di Alessia Starace.

