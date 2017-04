Lego Batman - Il film dal 7 giugno in quattro edizioni homevideo

Dai creatori di The Lego Movie, arriva dal 25 maggio in Digital Download e dal 7 giugno in DVD, Ultra HD 4K, Blu-ray e Blu-ray 3D Lego Batman - Il film, l'avventura più divertente dell'anno, distribuita da Warner Bros. Entertainment Italia. In questo film d'animazione irriverente e spassoso diretto da Chris McKay e basato sull'universo di Batman ma in versione Lego, Claudio Santamaria presta la voce a Bruce Wayne, Alessandro Sperduti è Robin, Geppi Cucciari è Barbara Gordon e Roberto Pedicini è Alfred.

In Lego Batman - Il film, grandi cambiamenti fervono a Gotham, e se Batman vuole salvare la città dalla scalata ostile del Joker, deve abbandonare il suo spirito di giustiziere solitario, e cercare la collaborazione degli altri e forse imparare a prendersi un po' meno sul serio. Da non perdere anche un video in anteprima che annuncia la release digitale e Home Video disponibile a questo link

