Last Flag Flying: Laurence Fishburne, Steve Carell e Bryan Cranston riuniti nel poster

Amazon Studios ha diffuso il poster del film Last Flag Flying, il nuovo progetto diretto da Richard Linklater che aprirà l'edizione 2017 del New York Film Festival, al via dal 28 settembre, e distribuito nelle sale americane a partire dal 3 novembre. Il poster vede riunite le star Steve Carell, Bryan Cranston e Laurence Fishburne.

Last Flag Flying è un sequel ideale del classico L'ultima corvè, con protagonisti Jack Nicholson e Randy Quaid.

Steve Carell interpreta il ruolo di Doc, un veterano il cui unico figlio è stato ucciso durante la prima fase dell'invasione dell'Iraq, Bryan Cranston è l'amico Sal, mentre Laurence Fishburne interpreta un ex militare chiamato Mueller che ora si è dato alla vita religiosa. Quando Doc apprende che il figlio è morto in servizio, i tre amici partiranno per un viaggio che cambierà le loro vite.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Last Flag Flying: Laurence Fishburne, Steve...