La voce del lupo: Maria Grazia Cucinotta e Christopher Lambert sul set laziale

Iniziate da una settimana le riprese de La voce del lupo, thriller drammatico che sarà interamente girato a Frosinone, terra di licantropi almeno secondo la tradizione. "Da queste leggende è nata l'idea del film" dichiara Alessandro Riccardi che, insieme a Viviana Panfili, firma la storia. "Il nostro intento era recuperare una forte tradizione della nostra terra e sfruttare le bellissime location che offre e abbiamo subito pensato ai licantropi. La Ciociaria è un set naturale per questo genere di film."

La storia ha affascinato anche nomi noti del panorama internazionale come Maria Grazia Cucinotta - nelle vesti di Eleonora - e Christopher Lambert, che qui interpreta un professore di antropologia che aiuterà il protagonista a risolvere un grosso mistero della sua vita.

Nico è un poliziotto violento, rientrato dopo anni nel suo paese per dare l'ultimo saluto alla madre Eleonora, ammalatasi all'improvviso. Negli stessi giorni alcuni cadaveri vengono ritrovati nel bosco, messi in mostra come in un macabro monito. Eppure le tracce indicano che gli omicidi non sono stati compiuti da mano umana ma da un bestia enorme. La polizia è convinta che Nico sia connesso ai delitti, e lui stesso comincia ad avere dubbi su di sé perché si sente "cambiato". Dopo aver rovistato in casa di Eleonora in cerca di qualche spiegazione, Nico scopre una terribile verità su suo padre. Grazie al Professor Moreau, un vecchio conoscente di famiglia, Nico cercherà di entrare in contatto con la sua vera natura.

Le riprese dureranno per tutto il mese di novembre e si svolgeranno tra Frosinone, Ceccano e Alatri. Il film, girato da Alberto Gelpi, è una produzione Vargo Film e GattoFilm.

