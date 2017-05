La Torre Nera: il primo trailer ufficiale del film tratto dalla saga di Stephen King!

Dopo molta attesa è stato diffuso online il primo trailer dell'atteso film The Dark Tower, l'adattamento della saga creata da Stephen King. Nello spettacolare video si assiste all'incontro tra Roland e il giovane Jake Chambers, interpretato da Tom Taylor, oltre a poter vedere i primi dettagli dell'epico mondo creato per il grande schermo.

La Torre Nera ha come protagonisti Idris Elba e Matthew McConaughey nei ruoli del Pistolero Roland Deschain e dell'Uomo in Nero, la nemesi del protagonista. Fanno parte del cast anche Fran Kranz che interpreterà Pimli, il braccio destro del villain, mentre Abbey Lee si calerà nei panni di Tirana. Il film arriverà in sala il 10 agosto 2017.

Leggi anche:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News La Torre Nera: il primo trailer ufficiale del...