La scoperta: un nuovo trailer del film con Robert Redford

Sarà disponibile a partire dal 31 marzo su Netflix il film La scoperta, diretto da Charlie McDowell. Il progetto ha come protagonisti Robert Redford, Rooney Mara, Jason Segel, Riley Keough e Jesse Plemons.

Il lungometraggio viene descritto come una storia d'amore ambientata in un mondo in cui è stata dimostrata scienticamente l'esistenza dell'aldilà, situazione che ha portato milioni di persone a prendere la decisione di porre fine alla propria vita per entrare nella nuova dimensione.

Redford avrà il ruolo dello scienziato che ha compiuto la scoperta mentre Segel avrà la parte di suo figlio Will. Rooney Mara sarà invece Isla: una donna tormentata dal suo tragico passato di cui si innamora Will.

Il nuovo trailer nella versione italiana e inglese:

