Netflix, ecco le novità in catalogo a marzo

Come ogni inizio del mese, Netflix arricchisce il suo catalogo con un gran numero di novità, ecco quelle di marzo, iniziando come sempre, dalle serie originali. Il 3 marzo sarà rilasciata la prima stagione di Greenleaf, dramma incentrato sulla famiglia Greenleaf e la loro mega-chiesa in Memphis, teatro di segreti e bugie. Il 10 marzo ritroveremo Gillian Jacobs e Paul Rust nella seconda stagione di Love e lo stesso giorno partirà la prima stagione del fantasy One more time.

Il 17 marzo è il giorno della prima stagione di Iron Fist, collegata alle altre serie Marvel-Netflix Daredevil, Jessica Jones e Luke Cage. La storia narra di un esperto di arti marziali, Danny Rand, in grado di evocare il potere del Pugno d'Acciaio, un colpo imbattibile. Tornato a New York, Danny userà le sue abilità per combattere il crimine.

Il 17 marzo parte anche Samurai gourmet, tratta dal saggio di Masayuki Kusumi e dall'omonimo manga giapponese. Il 24 marzo inizia la serie messicana Ingobernable e lo stesso giorno Netflix renderà disponibile la terza stagione di Grace and Frankie con Jane Fonda e Lily Tomlin. Il 31 marzo è la volta di Tredici, in cui Clay Jensen, un timido studente liceale, tornando a casa trova le audiocassette nelle quali Hannah Baker, suicidatasi due settime prima, ha registrato i tredici motivi per cui ha commesso questo gesto. Il 31 marzo inizia l'undicesima stagione di Trailer Park Boys. Nel mese di marzo continueranno gli episodi settimanali di Shadowhunters e dal 29 marzo la stessa formula sarà adottata per la serie Designated Survivor con Kiefer Sutherland. Il binge-watching del mese, dal primo marzo, è dedicato alle cinque stagioni di Falling Skies e dal 15 marzo alle sei stagioni di White Collar - Fascino criminale.

I film originali Netflix del mese sono quattro, si comincia il 10 marzo con Burning Sands, diretto da Gerard McMurray e accolto in modo molto positivo al Sundance Film Festival. Il 17 marzo è la volta di Deidra & Laney Rob a Train. Il 24 marzo sarà reso disponibile il biopic con Melissa Leo: The Most Hated Woman in America. Il 31 marzo sarà aggiunto al catalogo un altro film presentato in anteprima al Sundance Film Festival, La scoperta diretto da Charlie McDowell che ha come protagonisti Robert Redford, Rooney Mara, Jason Segel, Riley Keough e Jesse Plemons. Il film viene descritto come una storia d'amore ambientata in un mondo in cui è stata dimostrata scienticamente l'esistenza dell'aldilà, situazione che ha portato milioni di persone a prendere la decisione di porre fine alla propria vita per entrare nella nuova dimensione.

Per i film non originali Netflix si parte il primo marzo con La famiglia Addams, Mean Girls 2, Sustainable e My All American di Angelo Pizzo. Il 3 marzo è la volta di Scemo & + scemo 2, mentre Into the Woods e Mai così vicini saranno usufruibili dal 10 marzo. Il 15 marzo Netflix renderà disponibili Se solo fosse vero, Stai lontana da me e dal 17, il film indipendente Notes on Blindness. Naledi: A Baby Elephant's Tale, la storia di una baby elefantessa nata in cattività nel Botswana. Il 19 marzo è la volta di The Divergent Series: Insurgent, il sequel di Divergent. Il 24 marzo arriva su Netflix Avengers: Age of Ultron e il 29 marzo è la volta di La mafia uccide solo d'estate di Pierfrancesco Diliberto.

Per gli amanti dei documentari Netflix propone il 31 marzo Five came back. Il mese di marzo è caratterizzato da un gran numero di documentari storici firmati da grandi registi tra i quali John Ford, John Huston e Frank Capra: La battaglia del Midway, How to operate behind enemy lines, Tunisian victory, San Pietro, Let there be light, Report from the aleutians, The negro soldier, Preludio alla guerra, The battle of Russia, Know your enemy, Nazi concentration camps, The memphis belle: a story of a flying fortress, Colpo di fulmine.

L'angolo delle Stand-up Commedy originali è coperto questo mese da Amy Schumer: the leather special il 7 marzo, Jim Norton: mouthful of shame il 14 marzo e Jo Koy: live from Seattle il 28 marzo.

Le serie originali Netflix per i più piccoli questo mese prevedono: la prima stagione di Buddy Thunderstruck il 10 marzo, la prima stagione de Il camerino di Julie a disposizione dal 17 marzo e la seconda stagione di Bottersnikes & Gumbles, serie animata ambientata nel bush australiano, a disposizione dal 24 marzo.

