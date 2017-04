La Mummia: un nuovo trailer internazionale del film con Tom Cruise

La Universal Pictures ha diffuso un nuovo trailer internazionale del film La Mummia, con protagonisti Tom Cruise, Russell Crowe, Annabelle Wallis e Sofia Boutella.

Il lungometraggio arriverà nei cinema italiani l'8 giugno.

Tra le pagine del magazine Entertainment Weekly si rivela inoltre che la Principessa Ahmanet aveva ricevuto dal padre la promessa di farla salire al potere, cambiando però idea dopo la nascita di un figlio maschio destinato a diventare faraone. La giovane ha quindi deciso di utilizzare la magia oscura per ottenere quello che era suo di diritto. Il regista Alex Kurtzman ha descritto il personaggio come una donna che voleva qualcosa in più rispetto a quanto ha ottenuto.

Il filmmaker ha inoltre confermato che sul grande schermo non appariranno altri "mostri" dei classici del cinema: "Il film si chiama La Mummia, non 'La Mummia incontra altri 12 mostri'. Se creiamo un mondo che sembra interessante e pauroso, allora saremo riusciti a gettare le basi per un universo più grande".

La sinossi ufficiale rivela:

Dopo essere stata sepolta in una cripta profonda sotto il deserto per secoli, un'antica regina che ha subito una terribile ingiustizia viene risvegliata nel presente. Col suo ritorno, il male e il terrore si abbattono sul mondo.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News La Mummia: un nuovo trailer internazionale del...