La La Land: un video dal set mostra la preparazione di Ryan Gosling al piano

Il musical La La Land ha ottenuto la cifra record di ben 14 nomination agli Oscar, tra cui quella assegnata a Ryan Gosling per la sua interpretazione del pianista jazz Sebastian.

Un nuovo video del dietro quinte, pubblicato da Variety, mostra ora qualche dettaglio della performance musicale della star canadese, mostrando come i tre mesi di studio al pianoforte gli abbiano permesso di non dover utilizzare alcuna controfigura per i passaggi in cui Sebastian suona. Il filmato mostra ad esempio le prove della canzone Start a Fire cantata da John Legend, i momenti in cui il giovane suona al matrimonio della sorella e quelli in cui è sul palco di un club.

Il lungometraggio diretto da Damien Chazelle, ha come protagonista la giovane attrice Mia (Emma Stone), che si mantiene lavorando in un bar mentre cerca di ottenere delle parti in film o serie tv, e il pianista Sebastian (Ryan Gosling), che sogna di aprire un locale dove dare spazio alla musica jazz.

I due si incontrano, si innamorano, e devono fare i conti con rifiuti e ostacoli da superare per ottenere successo e mantenere vivo il loro amore.

