La La Land: un fan ricrea una scena del film per conquistare Emma Stone

Il premio Oscar Emma Stone ha ricevuto un originale invito da parte di un suo giovane fan.

L'attrice è infatti stata invitata al ballo del liceo da un ragazzo che, per ottenere la sua attenzione, ha ricreato la scena di apertura del film La La Land diretto dal regista Damien Chazelle.

L'iniziativa è stata accolta da un incredibile entusiasmo sui social media, mentre per ora l'interprete di Mia non ha ancora risposto a Jacob Staundemanier.

Il giovane, tuttavia, ha già un piano alternativo: "Non ho avuto alcun riscontro da parte sua. Ho sentito delle voci e mi hanno quasi confermato che sua madre l'ha visto e spero che, prima o poi, mi darà una risposta. In ogni caso c'è questa ragazza che so sarebbe felice di andare al ballo con me. Anche se Emma dicesse di sì ha detto che le andrebbe bene la situazione".

IM ASKING EMMA STONE TO PROM, and decided to recreate the opening scene from la la land @RyanGosling @LaLaLand @johnjayandrich #prom pic.twitter.com/l28R2rv3I7 — Jacob Staudenmaier (@upsettrout) April 4, 2017

