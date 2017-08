La La Land: Ryan Gosling dimostra le sue doti di pianista in un video dietro le quinte!

Tra i tanti elementi che hanno contribuito all'incredibile successo dello splendido film di Damien Chazelle "La La Land" troviamo sicuramente la naturalezza con cui Ryan Gosling ed Emma Stone si sono cimenatati nella loro performance tra canti e balli al chiaro di luna.

In particolare Gosling per l'occasione ha imparato in poco tempo a suonare il piano dimostrando doti che hanno sorpreso addirittura John Legend! Il cantante esperto di pianoforte nel film non ha nessuna scena particolare con lo strumento, ma tra una ripresa e l'altra si è seduto vicino a Gosling per dargli qualche consiglio dichiarando poi di essere rimasto a bocca aperta ogni volta per il modo in cui l'attore riusciva a suonare.

Adesso un video del dietro delle quinte del film ci da conferma delle straordinarie doti musicali di Gosling che per il suo ruolo in La La Land è stato nominato all'Oscar. Ecco il video:

