La La Land: l'honest trailer del film

Screen Junkies ha diffuso l'honest trailer del musical La La Land diretto da Damien Chazelle.

L'esilarante video si apre iniziando a chiedersi cosa abbia fatto il jazz al regista per essere rappresentato sempre come causa di solitudine e problemi di ogni tipo.

Nel montaggio si scherza poi sulla sequenza di apertura dichiarando che i musicisti all'interno del camion dei trafficanti di esseri umani dovrebbero fuggire non mettersi a suonare, per poi iniziare a spiegare come sul grande schermo i protagonisti interpretati da Emma Stone e Ryan Gosling non abbiano alcuna considerazione delle altre persone che esistono intorno a loro, compiendo gesti fastidiosi come stare davanti al grande schermo o parlare durante un concerto.

La La Land, inoltre, mostra una Los Angeles che non esiste in cui le persone si tuffano in piscina vestite e nessuno deve mai fare la fila prima di entrare nei luoghi più importanti.

La situazione prende poi un'inattesa svolta quando l'honest trailer si rivela in realtà quello dedicato a Moonlight.

