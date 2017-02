La La Land: la sequenza d'apertura ripresa dal cellulare di Damien Chazelle (VIDEO)

Fin dai primi fotogrammi visti in apertura della Mostra del Cinema di Venezia, abbiamo intuito di assistere a un film speciale. La La Land è un musical moderno che reinventa il genere omaggiando, al tempo stesso, i classici della tradizione.

Il film si apre con un piano sequenza mozzafiato di sei minuti (sebbene sia composto da tre riprese abilmente montate) ambientato in una delle trafficatissime freeway che circondano Los Angeles in una calda mattina d'estate. La scena coinvolge decine e decine di ballerini che, con il traffico bloccato, scendono dall'auto per intonare la hit Another Day of Sun che introduce alla storia d'amore di Mia e Sebastian, un'attrice e un pianista alla disperata ricerca del successo.

Sulla scena in questione, che ha richiesto un eccezionale sforzo tecnico, si è detto e scritto tanto (qui sopra trovate il nostro approfondimento), ma tra i vari backstage che ci svelano i segreti della sua lavorazione sbuca ora il video backstage ripreso realizzato dal cellulare del regista Damien Chazelle. L'interessante video ci mostra la genesi dello spettacolare incipit da un punto di vista inedito.

