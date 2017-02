Lunedì mattina il clamoroso errore che scosso gli Academy Awards era sulla bocca di tutti, un po' come i motivi più orecchiabili di La La Land, un successo anche musicale, oltre che cinematografico. Dell'errore di attribuire il premio per il miglior film al film di Chazelle invece che a Moonlight, come era stato stabilito, se ne parlerà ancora a lungo e resterà nella storia degli Oscar, ma intanto offre lo spunto per sfottò molto ingegnosi.

Leggi anche: Oscar 2017: perché La La Land esce più forte e vincente da questa edizione shock

In un cinema di Londra ad esempio - il Rio, stimata sala situata a Dalston, ad est della City - la proiezione di Moonlight è stata anticipata dall'ascolto dell'intro musicale di La La Land. Appena venti secondi di musica per uno scherzetto che è stato accolto con una risata dagli spettatori.

"Si trattava di un teaser trailer, non era il film, ma abbiamo fatto in modo che sembrava che La La Land stesse per cominciare" - ha detto un membro dello staff del Rio - "quando gli spettatori si sono resi conto di quello che stava succedendo, sono partiti applausi scroscianti"

Just booked my ticket for Moonlight tonight @riocinema



Hope they don't show LaLa Land instead...



(Bargain too, only £4 with Friends card) — Paul Treloar (@PaulieTandoori) 27 febbraio 2017

Home News La La Land, in un cinema di Londra la musica del...