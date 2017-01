La La Land in futuro diventerà uno spettacolo teatrale?

La La Land, il musical diretto da Damien Chazelle con protagonisti Ryan Gosling ed Emma Stone, potrebbe diventare uno spettacolo teatrale.

Durante un incontro della Lionsgate con gli investitori, che si è svolto il 10 gennaio a Denver, il co-presidente Erik Feig ha rivelato: "Se volessimo realizzare uno show dal vivo potremmo realizzare uno spettacolo teatrale. Non abbiamo ancora pensato a una potenziale espansione".

L'idea non sarebbe una totale novità per lo studio: il franchise Step Up è infatti diventato un musical attualmente nei teatri di Dubai. Il successo di La La Land potrebbe quindi continuare in un'altra versione.

La Lionsgate ha inoltre diffuso una nuova featurette dedicata al lavoro compiuto dalla produzione del lungometraggio, in arrivo sugli schermi italiani il 26 gennaio.

