La La Land: in arrivo il concerto con le musiche del film (forse anche in Italia!)

La Lionsgate ha annunciato ufficialmente che il 26 e il 27 maggio, all'Hollywood Bowl di Los Angeles, andrà in scena La La Land in Concert: A Live-to-Film Celebration.

L'evento musicale potrà contare su un'orchestra composta da 100 elementi diretta dal compositore Justin Hurwitz, da un coro, e da un gruppo jazz che accompagneranno le registrazioni originali delle performance di Emma Stone e Ryan Gosling.

Hurwitz ha dichiarato: "Damien Chazelle ha realizzato un meraviglioso omaggio a Los Angeles con La La Land, e non potrei essere più entusiasta all'idea di celebrare la musica del film in un luogo importante della città con degli incredibili musicisti di Los Angeles".

Il concerto permetterà inoltre agli spettatori di realizzare delle foto prima dell'inizio dello show e comprenderà degli spettacolari fuochi d'artificio. I presenti sono persino invitati a partecipare con un abbigliamento ispirato ai classici di Hollywood.

Successivamente lo spettacolo farà tappa ad Atlanta, Seattle, Portland, San Diego, San Antonio, Dallas, Indianapolis, Nashville, Milwaukee, Minneapolis, Denver e Washington, D.C.. L'evento dovrebbe poi andare in scena anche nel Regno Unito, Canada, Messico, Turchia, Svizzera e Italia. Non resta quindi che attendere per scoprire nuovi dettagli sull'evento musicale e cinematografico.

