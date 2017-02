La La Land: gli spettacolari video dal set svelano la magia del film

Cristiano Ogrisi

La La Land è uno dei film più di successo della stagione cinematografica. Uscito vincitore di 7 Golden Globes e candidato alla cifra record di 14 premi Oscar, il film di Damien Chazelle ha potuto contare su componenti tecniche eccezionali.

Grazie ai video di backstage, possiamo ammirare il camerawork che c'è stato dietro a molte riprese.

Il lungometraggio diretto da Damien Chazelle, ha come protagonista la giovane attrice Mia (Emma Stone), che si mantiene lavorando in un bar mentre cerca di ottenere delle parti in film o serie tv, e il pianista Sebastian (Ryan Gosling), che sogna di aprire un locale dove dare spazio alla musica jazz.

I due si incontrano, si innamorano, e devono fare i conti con rifiuti e ostacoli da superare per ottenere successo e mantenere vivo il loro amore.

