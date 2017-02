La La Land diretto da David Lynch: ecco il geniale trailer

Il film La La Land è uno dei grandi favoriti per la conquista del maggior numero di statuette che verranno assegnate dall'Academy nella serata di domenica.

Cinefix ha ora provato a immaginare una versione alternativa del lungometraggio con Emma Stone e Ryan Gosling, realizzata da David Lynch.

Il risultato è un trailer che mostra una storia in cui realtà e fantasia si confondano, dando vita a una dimensione affascinante in cui Mia e Sebastian non riescono a distinguere la verità dal sogno.

