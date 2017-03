Emma Watson interrompe un'intervista per un gesto di cortesia (VIDEO)

Cristiano Ogrisi

Emma Watson ha recentemente fermato un'intervista all'improvviso per un motivo davvero unico. Durante un'intervista su La Bella e la Bestia con la piattaforma spagnola Movistar+, l'attrice ha interrotto il co-protagonista Dan Stevens e si è rivolta alla giornalista:

"Mi dispiace, so che tu faresti la stessa cosa per me e io lo farò per te. Hai dell'inchiostro sul mento."

L'attrice poi si è alzata ed è andata ad aiutare la giornalista togliendole il segno di penna con le dita.

La Watson, notando l'imbarazzo della giornalista, ha anche detto che sa cosa vuol dire avere qualcosa di inaspettato sul viso e le ha chiesto di non sentirsi imbarazzata. La giornalista spagnola ha concluso affermando:

"Questa è la parte migliore di tutto questo viaggio!"

