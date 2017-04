La Bella e la Bestia 2, Dan Stevens disponibile al sequel Disney

Dan Stevens ha dichiarato di essere disponibile per un eventuale sequel de La Bella e la Bestia, il live action Disney che ha conquistato i botteghini di tutto il mondo. Il film ha da poco superato il miliardo di dollari di incasso internazionale e i fan iniziano a chiedersi se ci sarà un seguito alla storia di Belle e il suo principe. Il direttore delle produzioni Disney, Sean Bailey, ha dichiarato che più che un sequel, si potrebbe lavorare su un prequel o uno spinoff, ma gli attori che ne pensano? Dan Stevens, la Bestia del titolo, ha dichiarato a Variety che sarebbe aperto a eventuali progetti:

"Non è una domanda da fare a me. Non so cosa succederà, io però sono aperto a ogni offerta. Non so se si farà mai qualcosa dek genere, ma mai dire mai."

Un progetto di questo tipo, al momento, sarebbe realizzabile tra diversi anni, la Disney ha già una lunga lista di live action da organizzare, a partire da The Lion King diretto da Jon Favreau, fino a Dumbo di Tim Burton, Mulan di Niki Caro e Aladdin di Guy Ritchie.

