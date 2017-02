Kursk: Léa Seydoux nel cast del film di Thomas Vinterberg

Léa Seydoux è entrata a far parte del cast di Kursk , il film diretto dal regista Thomas Vinterberg le cui riprese inizieranno in aprile.

La sceneggiatura è stata scritta da Robert Rodat (Salvate il soldato Ryan), ispirandosi al libro di Robert Moore intitolato A Time to Die, in cui si racconta quanto accaduto a bordo del sottomarino, affondato durante un'esercitazione nel mare di Barents nel 2000. Ventitre membri dell'equipaggio attesero disperatamente che arrivassero gli aiuti mentre la riserva di ossigeno a loro disposizione diminuiva minuto dopo minuto.

L'attrice avrà il ruolo di Olga, la moglie forte e indipendente di Dimitri Kolesnikov (Matthias Schoenaerts), un ex alcolizzato che ora trasmette calma e autorità. La parte, inizialmente, sembrava destinata a Rachel McAdams.

Fa parte del cast anche Colin Firth che sarà David Russell, un comandante britannico che si ribella agli avvertimenti della Russia e cerca di salvare gli uomini a bordo del sottomarino Kursk.

