Kong: Skull Island, una nuova featurette e una spettacolare clip

IMAX ha condiviso via Twitter un'interessante featurette del film Kong: Skull Island, diretto dal regista Jordan Vogt-Roberts.

Il lungometraggio vede nel cast Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman, Tian Jing, Corey Hawkins, Jason Mitchell, John Ortiz, Shea Whigham, Toby Kebbell e Samuel L. Jackson.

Grazie alle interviste con il cast e i produttori viene rivelato qualche dettaglio sulla mitologia introdotta nel film, sui personaggi e sul lavoro compiuto sul set:

The monster, the myth, the legend. IMAX 3D tickets are now on sale for #KongSkullIsland! https://t.co/yvepgMyPi6 pic.twitter.com/xFu8zp5hy5