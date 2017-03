Kingsman: The Golden Circle, il nuovo poster, la sinossi e la descrizione del trailer!

Una delle presentazioni più applaudite al CinemaCon di Las Vegas è stata quella di Kingsman: The Golden Circle. Dopo il successo al botteghino del primo capitolo del franchise spy action, Kingsman: Secret Service, il cast si è presentato a Las Vegas per la gioia dei fan.

Diffusi un nuovo poster ufficiale (che trovate di seguito), in cui compare a caratteri cubitali anche il nome di Colin Firth, il cui ritorno a sorpresa era stato anticipato qualche mese fa, e una sinossi del film.

Kingsman: The Secret Service ci aveva introdotto nel mondo di Kingsman - agenzia di intelligence indipendente estesa a livello internazionale che agisce nella massima discrezione con lo scopo di proteggere il mondo. In Kingsman: The Golden Circle, i nostri eroi affronteranno una nuova sfida. Quando il loro quartier generale viene distrutto e il mondo è sotto scacco per via di una nuova minaccia, il team si metterà in viaggio per stringere alleanza con un'organizzazione di spionaggio americana nota come Statesman. L'impresa testerà la forza e l'ingegno degli agenti di Kingsman portandoli al limite, le due organizzazioni dovranno unire le forze per salvare il mondo.

A Las Vegas è stato, inoltre, mostrato in anteprima il primo trailer di Kingsman: The Golden Circle, accolto dall'ovazione del pubblico. Il trailer si apre con Eggsy (Taron Egerton) che si diverte a guidare l'auto delle spie completa di missili. Ben presto questa serenità si interrompe quando i Kingsman scoprono di dover combattere una pericolosa organizzazione i cui membri sono irriconoscibili, visto che le loro impronte digitali sono state cancellate e i loro denti modificati. Quando la sede dei Kingsman viene distrutta, Eggsy e Merlin (Mark Strong) si recano in Kentucky per incontrare un agente del sud (Channing Tatum) che sfodera i suoi numerosi gadget, tra cui un lazo che può dividere un uomo in due. nel trailer fa la sua comparsa anche Harry (Colin Firth) con indosso una benda nera che gli tappa un occhio.

