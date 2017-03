King Kong prende fuoco alla premiere di Skull Island: paura in Vietnam

La première di Kong: Skull Island che si è svolta in Vietnam è stata davvero "infuocata". I presenti a Ho Chi Minh hanno infatti vissuto momenti di panico quando una statua che ritraeva King Kong ha preso inaspettatamente fuoco dopo l'"eruzione" di un falso vulcano. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area in pochi minuti e gli ospiti hanno potuto assistere all'anteprima senza alcun problema. Nessuno ha riportato ferite.

La Warner Bros, in un comunicato ha sottolineato che il problema è stato risolto rapidamente e non c'è stato alcun pericolo, ringraziando i fan vietnamiti presenti che hanno comunque potuto apprezzare il film e i vigili del fuoco che hanno messo l'area in sicurezza (Qui un video di quanto accaduto).

Il lungometraggio vede nel cast Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman, Tian Jing, Corey Hawkins, Jason Mitchell, John Ortiz, Shea Whigham, Toby Kebbell e Samuel L. Jackson.

