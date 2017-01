King Arthur: Il potere della spada, il poster e il promo del film

Warner Bros. ha diffuso un primo poster ufficiale e uno spettacolare promo di King Arthur: Il potere della spada, ipercinetica versione della saga dei Cavalieri della Tavola Rotonda firmata da Guy Ritchie.

Il film, in uscita in Italia il 23 marzo, vede protagonista Charlie Hunnam nei panni del combattente Artù, un sopravvissuto che dalla strada ascenderà al trono. Il suo doloroso passato lo aiuterà ad affrontare lo zio, il tiranno Vortigern (Jude Law), che ha ucciso suo padre Uther Pendragon (Eric Bana). Il nipote di Vortigern andrà in cerca di vendetta, ma dovrà affrontare lo zio e i suoi poteri magici.

