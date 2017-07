Killers of the Flower Moon: Scorsese e DiCaprio sul set nei primi mesi del 2018?

Dopo The Irishman Martin Scorsese sembra intenzionato a iniziare subito le riprese di Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, tratto dal libro di David Grann (Civiltà perduta).

Il protagonista sarà il premio Oscar Leonardo DiCaprio e lo scenografo Dante Ferretti ha svelato a Variety che il filmmaker vorrebbe programmare il lavoro sul set nella primavera del 2018.

La sceneggiatura è stata firmata da Eric Roth, e Scorsese e DiCaprio stanno sviluppando il progetto ormai da mesi, in collaborazione con Imperative Entertainment. Per ora la produzione ha confermato che sono in corso delle ricerche per delineare i dettagli del progetto, tuttavia non è stata confermata la data di inizio della produzione o le star coinvolte.

Il film racconterà gli omicidi avvenuti tra i membri di una tribù indiana in Oklahohma dopo che nel loro territorio è stato trovato del petrolio. Tra cospirazioni, omicidi e complotti, la situazione è rapidamente degenerata, obbligando il governo a prendere il controllo.

Il caso ha segnato l'ascesa di J. Edgar Hoover, a capo delle indagini.

