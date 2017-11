Kevin Spacey: dopo lo scandalo, Sony potrebbe rinviare l'uscita di "Tutti i soldi del mondo"

Sony Pictures starebbe valutando di far slittare l'uscita di Tutti i soldi del mondo, film di Ridley Scott che vede la presenza di Kevin Spacey. Lo studio avrebbe intenzione di cancellare la premiere presso l'American Film Institute prevista per la prossima settimana a seguito delle molteplici accuse di molestie rivolte a Spacey da numerosi uomini.

Per il momento non è stata ancora presa una decisione. Se la premiere di Tutti i soldi del mondo slitterà, è possibile che anche la release del film, prevista per il 22 dicembre, venga rimandata a giugno 2018. La pellicola di Ridley Scott ricostruisce il rapimento del nipote del miliardario J. Paul Getty avvenuto in Italia nel 1973 e gli sforzi per salvare il giovane. Il posizionamento del film era dovuto al lancio per gli Oscar visto che, grazie alla sua performance nei panni di Getty, Kevin Spacey sarebbe stato un possibile candidato alla nomination. A seguito delle accuse, Sony ha abbandonato ogni possibile campagna promozionale per il suo divo.

Tutti i soldi del mondo dovrebbe chiudere l'AFI il 16 novembre in contemporanea a un tributo a Ridley Scott, regista e produttore del film. Secondo una fonte interna, lo stesso Scott avrebbe chiesto a Sony di cancellare la premiere, ma altri produttori non sarebbero d'accordo con lo slittamento.

Nel frattempo Netflix ha licenziato Kevin Spacey da House of Cards cancellando, inoltre, la produzione del biopic su Gore Vidal Gore, che avrebbe dovuto vedere Spacey protagonista. Scotland Yard ha aperto un'indagine sulle accuse di molestie avvenute in Inghilterra quando Spacey era direttore dell'Old Vic.

