Keanu Reeves: "Nel cast di John Wick 3 vorrei Tilda Swinton!"

Keanu Reeves ha svelato quale attrice vorrebbe accanto a lui nel terzo capitolo di John Wick, in arrivo nel 2019 sugli schermi americani.

La star ha raccontato che sarebbe felice se nel cast del film ci fosse l'attrice Tilda Swinton, spiegando: "Ho avuto la possibilità di lavorare con lei, abbiamo girato due film insieme ma ho lavorato insieme a Tilda solo una volta, sarei felice accadesse. Ci incontriamo di tanto in tanto a livello sociale, in giro per il mondo. E' una persona e un'attrice incredibile, quindi spero succeda!".

Keanu e Tilda hanno fatto parte del cast in occasione di Constantine e Thumbsucker - il succhiapollice, entrambi arrivati nei cinema americani nel 2005.

Il secondo film dedicato alla storia di John Wick si era concluso con il protagonista in fuga dopo aver ucciso Santino D'Antonio e al centro di una terribile caccia all'uomo.

John Wick 3 dovrebbe essere distribuito nei cinema americani il 17 maggio 2019.

