Karate Kid: la prima foto del sequel tv Cobra Kai mostra Ralph Macchio e William Zabka

Ralph Macchio torna nei panni diDaniel LaRusso in una nuova serie, prodotta da YouTube Red, intitolata Cobra Kai che fungerà da sequel per la saga di Karate Kid. A fianco di Macchio rivedremo anche William Zabka nei panni del nemico Johnny Lawrence.

Su Instagram è stata svelata la prima foto che mostra Macchio e Zabka sorridenti sul set di Atlanta, dove la serie viene girata.

La prima stagione Cobra Kai sarà composta da dieci episodi della durata di 30 minuti e mostrerà i due personaggi 30 anni dopo la storia raccontata in Karate Kid III - la Sfida Finale. Johnny riaprirà il dojo Cobra Kai e darà nuovamente vita alla sua rivalità con Daniel, in crisi dopo la morte di Mr. Miyagi (Pat Morita).

Fanno parte del cast Xolo Mariduena, Courtney Henggeler (Amanda, moglie di Daniel LaRusso e sua socia in affari) Mary Mouser (Samantha, figlia di Daniel e Amanda), Tanner Buchanan (Robby Keene, figlio di Johnny) e la guest star Ed Asner che vestirà i panni di Sid Weinberg, patrigno di Johnny.

Leggi anche: Karate Kid, 30 anni dopo: che fine hanno fatto i protagonisti (FOTO)

Gli sceneggiatori saranno Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg. I tre autori e produttori hanno dichiarato: "Come chiunque sia cresciuto negli anni '80 siamo grandi fan di Karate Kid. Cobra Kai sarà una vera continuazione dei film originali, ricca di commedia, cuore ed elettrizzanti scene di combattimento. Non vediamo l'ora di dare nuova linfa alla rivalità tra LaRusso e Lawrence e ringraziamo i nostri partner per il loro entusiasmo nel permettere di trasformare in realtà un nostro sogno".

Cobra Kai avrà la sua premiere nel 2018 su YouTube Red.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Karate Kid: la prima foto del sequel tv Cobra Kai...